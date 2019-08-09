1 Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluğa neden oluyor.

2 İstanbul'da mesai saati bitimine doğru trafik yoğunluğu artmaya başladı. İBB verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 50 dolaylarında.

3 Kent içi trafiğinden çok ana arterlerde ve kentin çıkış noktalarında yoğunlık yaşanıyor.

4 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde araç kuyrukları var.

5 TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den itibaren, E-5 Karayolu'nda ise Göztepe'den itibaren trafikte zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

6 İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

7 Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

8 Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlıdere, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, otoyol ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

9 Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.



Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

10 TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili için ne zaman yola çıkılır? (Yandex verileri)

11 Bölgedeki trafik yoğunluğu drone'la havadan da görüntülendi.



D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrediyor.

12 Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 Yollarda yaşanan yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

14 Yoğun olan bir diğer noktada feribot iskeleleri ve bağlantı yolları.

15 Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin İstanbul'dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için feribotla geçişleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

16 İlçede gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu başladı. Bu nedenle Bandırma ile Erdek arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.





17 İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla Yenikapı-Bandırma hattında ek seferler konuldu. Karşılıklı sekizer seferin planlandığı bugün, hızlı feribotların 2 bin araç ile 6 bin 500 yolcu taşıması bekleniyor.

18 İDO, ayrıca arife günü için de sefer sayısını artırdı. Yarın karşılıklı on ikişer seferde 3 bin araç ve 10 bin yolcunun taşınması öngörülüyor.

19 Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

20 Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.