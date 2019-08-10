Yollarda bayram yoğunluğu
Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı tatili için tatil bölgelerine ve memleketelerine gitmek için yola çıkanlar trafiğe neden oldu.
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Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
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2Otoyol güzergahında herhangi bir aksilik yaşanmazken yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyolun İstanbul istikametinde ise akıcı bir trafik var.
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SAKARYA
Bazı sürücülerin, yoğunluk yaşanabileceği düşüncesiyle D-100 kara yolunu tercih etmesi sebebiyle burada da akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
D-650 Sakarya-Bilecik yolunda da akıcı trafik yoğunluğu bulunuyor.
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KOCAELİKoceli’de de Anadolu Otoyolu’nun Alikahya Mahallesi geçişi ve Kandıra gişelerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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5Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde ise akıcı bir yoğunluk bulunuyor.
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Anadolu Otoyolu’nda şeritlerin 3'ten 2'ye düştüğü mevkilerde sıkışıklık yaşanıyor.
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Otoyol ve D-100 kara yolunda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar da trafikte yoğunluk oluşturuyor.
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BOLU/DÜZCE
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesimlerinde de trafik yoğunluğu var.
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Otoyolun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Yolda arıza yapan otobüs, TIR ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman tıkanma noktasına geliyor.
Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.
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Abant Gişeleri'ne kadarki bölümde yoğunluk arttığında, trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk yaşanıyor.
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Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Horhor rampasına kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ağır ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
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ÇANAKKALE
İstanbul ve Trakya'dan yola çıkıp gece yarısından itibaren Avrupa yakasındaki Eceabat ve Gelibolu ilçelerine gelen tatilciler, arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçiyor.
Yoğunluk dolayısıyla Eceabat İskelesi önünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.
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Kilitbahir köyü girişinde bulunan Ağadere mevkisindeki otopark alanı sayesinde sürücülerin yol güzergahında beklemelerinin önüne geçiliyor.
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15Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kurban Bayram için feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.
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16Buna göre, 4 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla saatsiz "doldur-boşalt" usulü sefer yapılacak.
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Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.
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TEKİRDAĞ
Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.
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Tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
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EDİRNEYurt dışına çıkış için gelen tatilciler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler İpsala Sınır Kapısı'nda araç kuyrukları oluşturdu.
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Güneşin altında uzun süre beklemek zorunda kalan gurbetçiler, zaman zaman araçlarından inerek yol kenarında yürüdü.
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Polis ve jandarma ekipleri, otoyolların değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.
Ekipler, sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.