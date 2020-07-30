Yollarda bayram yoğunluğu

Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda Karadeniz istikametindeki illere gitmek isteyen sürücüler nedeniyle oluşan araç yoğunluğu, yer yer trafikte yığılmalara neden oluyor.

Ayrıca, otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesislerine girip-çıkmak istedikleri için yavaşlayan sürücüler de trafikte sıkışmaya yol açıyor.