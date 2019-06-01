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Yollarda bayram yoğunluğu

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Bayram tatiline çıkanlar, Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor. Dün akşam başlayan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri de TEM'in Bolu geçişiydi. Çanakkale ve Bursa'daki feribot iskelesinde de kuyruklar oluştu.

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    Trafik durma noktasına geldi. Cuma akşamından bayram tatiline çıkanlar; Marmara Bölgesi'ndeki yollarda yoğunluğa neden oldu.

    BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARA UYARILAR / VİDEO HABER

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    Trafiğin aksadığı güzergahlardan biri, Avrupa ile Anadolu arasında bağlantıyı sağlayan Anadolu Otoyolu. Yolun özellikle Kocaeli ve Bolu kesimlerinde; uzun araç kuyrukları oluştu.
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    Kocaeli'deki Dilovası Mevkii ile Mermerciler Gişesi'nde; Jandarma ekipleri helikopterle denetim yaptı.
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    Bayram tatilini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmek isteyenler de İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yoğunluğa neden oldu. Yolun bazı bölümlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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    Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu Feribot iskelelerinde zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Edirne'de İpsala Sınır kapısında 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu vardi. Gişedeki işlemlerin çok yavaş olduğunu belirten tatilciler tepki gösterdi.
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