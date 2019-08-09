Yollarda bayram yoğunluğu başladı
Anadolu Ajansı
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Feribot iskeleleri ve bağlantı yollarında da araç yoğunluğu var.
-
1
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluğa neden oluyor.
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı.
Kurban Bayramı tatili için ne zaman yola çıkılır? (Yandex verileri)
-
2Kurban Bayramı tatili için TEM Otoyolu'nu kullanan tatilciler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluğa neden oluyor.
-
3Bölgedeki trafik yoğunluğu drone'la havadan da görüntülendi.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrediyor.
-
4Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
-
5
Yoğun olan bir diğer noktada feribot iskeleleri ve bağlantı yolları.
-
6Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin İstanbul'dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için feribotla geçişleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
-
7İlçede gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu başladı. Bu nedenle Bandırma ile Erdek arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
-
8İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla Yenikapı-Bandırma hattında ek seferler konuldu. Karşılıklı sekizer seferin planlandığı bugün, hızlı feribotların 2 bin araç ile 6 bin 500 yolcu taşıması bekleniyor.
-
9İDO, ayrıca arife günü için de sefer sayısını artırdı. Yarın karşılıklı on ikişer seferde 3 bin araç ve 10 bin yolcunun taşınması öngörülüyor.
-
10Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.
-
11Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.