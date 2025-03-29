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Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da trafik yoğunluğu gece boyu devam etti.

Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 1

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 2

Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.

Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 3

Kuyrukta beklemek istemeyen bazı araçlar ise emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışıyor.

Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 4

İstanbul'da da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyenlerin trafik yoğunluğu gece boyu devam etti.

Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 5

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan otobanların kesişim noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 6
Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 7
Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 8
Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 9
Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 10
Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 11
Yollarda bayram yoğunluğu: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu - 12
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