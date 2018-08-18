NTV

Yollarda Kurban Bayramı trafiği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Dokuz günlük bayram tatili için dün mesai bitiminde yola çıkan vatandaşlar, karayollarında trafiğe neden oldu.

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    stanbul’dan 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam etti.
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    Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlı, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisi ile D-100 karayolunun İzmit Halkevi-Kuruçeşme kesiminde yoğunluk oluştururken Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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    Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında devam etti.

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    Tatilcilerin gece saatlerine rağmen TEM Otoyolunda oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi.
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    Görüntülerde araçların zaman zaman trafikte tamamen durduğu görünüyor.
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    Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

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    KOCAELİ

    KOCAELİ

    Kocaeli’de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde dün başlayan trafik artarak sürdü.

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    Bu sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara istikametleri yola çıkan tatilcilerle kilitlendi.
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    TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluktan kaçanlar D-100 Karayolu'nu da doldururken, her iki yolda da trafik adım adım ilerledi.
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    TEM Otoyolu'nda İzmit ile Tavşancıl mevkiinde, D-100 Karayolu'nda ise İzmit ile Körfez ilçeleri arasında yoğunluk yaşandı.

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    Sıcaktan ve yoldaki trafikten bunalanlar yol üzerinde bulunan tesislerde durup dinlenerek vakit geçirdi.

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    ÇANAKKALE

    ÇANAKKALE

    Tatil için yola çıkan vatandaşlar geçiş için Çanakkale'deki feribot iskelelerine yöneldi.

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    Eceabat ve Kilitbahir iskelelerini kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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    Her iki iskelede zaman zaman 3 kilometreye ulaşan araç kuyrukları nedeniyle feribotlar saatsiz olarak sefer yapıyor.

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    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında bayram süresince seferlerin saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle yapılacağı bildirildi.

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    Yetkililer bayram yoğunluğu dolayısıyla Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 gemiyle hizmet vereceklerini kaydetti.

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    BOLU

    BOLU

    TEM'in Bolu geçişinin Ankara yönünde de yoğunluk yaşandı.

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    Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu.

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    TEKİRDAĞ

    TEKİRDAĞ

    Tekirdağ’da feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa Adası ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü, yoğunluk oluşturdu.

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    Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaştı.

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    DÜZCE

    DÜZCE

    Yoğunluk yaşanan yollardan bir diğeri de Bolu Dağı-Düzce kesimi İstanbul-Ankara yönü oldu.

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    Otoyolun özellikle Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2. ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

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    Karayollarında önlemler alan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için denetimlerini artırdı.

    Otoyollar boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

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