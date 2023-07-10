Yolun ortasında durdu, “gitmiyorum” dedi (Trafik sıkışıklığını protesto etti)

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediye tarafından yapılan çalışmayla iki şeritli yol tek şeride düşürüldü. Değişiklik sonrası artan trafik sıkışıklığına sinirlenen bir sürücü, yol ortasında durumu protesto yaptı.

Yolun ortasında durdu, “gitmiyorum” dedi (Trafik sıkışıklığını protesto etti) - 1

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Öztrak Caddesi'nde yol kenarına park yapan araçların trafiği sıkıştırması ve trafik akışını engellemesinden rahatsız olan sürücü, cadde üzerinde durarak otomobilinden inip durumu protesto etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yolun ortasında durdu, “gitmiyorum” dedi (Trafik sıkışıklığını protesto etti) - 2

Yaşanan trafik sorununa, “Ben de aracımı buraya çekerim diyerek.” sitem eden vatandaş, Öztrak Caddesi üzerinde yoğun trafik kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Yolun ortasında durdu, “gitmiyorum” dedi (Trafik sıkışıklığını protesto etti) - 3

Trafiğin yeniden hareketlenmesi için aracından inen sürücüler ve çevre halkı protesto eden vatandaşı sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

Yolun ortasında durdu, “gitmiyorum” dedi (Trafik sıkışıklığını protesto etti) - 4

Yapılan tüm ikna çalışmalarına rağmen aracına binmeyen vatandaş, yol kenarında park halinde bulunan ticari aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.

Yolun ortasında durdu, “gitmiyorum” dedi (Trafik sıkışıklığını protesto etti) - 5
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