Yolun ortasında durdu, “gitmiyorum” dedi (Trafik sıkışıklığını protesto etti)
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediye tarafından yapılan çalışmayla iki şeritli yol tek şeride düşürüldü. Değişiklik sonrası artan trafik sıkışıklığına sinirlenen bir sürücü, yol ortasında durumu protesto yaptı.
Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Öztrak Caddesi'nde yol kenarına park yapan araçların trafiği sıkıştırması ve trafik akışını engellemesinden rahatsız olan sürücü, cadde üzerinde durarak otomobilinden inip durumu protesto etti.