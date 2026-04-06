Yonca Kölge'nin katilinin son görüntüsü ortaya çıktı
06.04.2026 15:13
Son Güncelleme: 06.04.2026 15:32
DHA
İstanbul'da bir otelde barışma bahanesiyle çağırdığı eski eşi Yonca Kölge'yi katleden katil Salih B.'nin cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi.
Olay, 3 Mart Cuma günü 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı.
OTELDEN ÇIKIŞ ANI
Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Eski eşin yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına ayrıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.
OTEL ODASINDA CİNAYET
Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu. Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti.
BARIŞMA BAHANESİYLE CİNAYET
“Kasten yaralama” ve Hırsızlık"tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda cinayeti işlediği tespit edilen Salih B. ile birlikte kendisine yardım ettikleri tespit edilen Burhan B. ve Mehmet B.'yi yakalanarak gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.