Yöre halkı "Bin derde deva" diyor: "Kırmızı hazine" eldivenle, zahmetle toplanıyor

Kuşburnunun özellikle öksürük ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinirken, kalp-damar sağlığına katkı sunduğu ve mide-bağırsak rahatsızlıklarını hafiflettiği de yöre insanı tarafından ifade ediliyor. Toplanan kuşburnları önce güneşte olgunlaştırılıyor, ardından büyük kazanlarda yaklaşık iki saat kaynatılıyor. Kevgirden geçirilen meyve, çekirdeklerinden ve kılçıklarından tamamen ayrıştırılarak kullanıma hazır hâle getiriliyor.