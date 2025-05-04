Yöre halkının gelir kaynağı: Sezon açılışında kilosu bin 200 lira

Toroslar’ın kolu olan Anamas Dağı’nın eteklerinde ve farklı alanlarda yetişen ve yöre halkı için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline dönüşen kuzugöbeği mantarını yüksek değeri sebebiyle bazı kişiler toplamak için yalnız başına hareket ediyor.



Yetiştiği yerde her yıl görülebilen mantarların yerini bilenler bunu adeta sır gibi saklıyor, zamanı geldiğinde gidip topluyor. Kuzu göbeği mantarları yağışların bol olması halinde güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan yerlerde görülüyor. Genelde kahverengi olan kuzu göbeğinin doğada bu renkte farklı tonları da yer alıyor. Doğal rengi nedeniyle ilk başta hemen fark edilemiyor ancak dikkatli bakışlardan sonra göz aşinalığı olanlar tarafından hemen görülebiliyor. Toplanması sırasında kökünden koparılmaması istenirken, bıçakla ya da kesici bir cisimle kökünün kesilmek suretiyle toplanmasının yeniden yetişmesine imkan sağlayacağı uyarısı yapılıyor.



