Yöre halkının gelir kaynağı: Sezon açılışında kilosu bin 200 lira
Konya’nın Beyşehir ilçesinde nisan ve mayıs ayında etkili olan yağışlar sadece çiftçileri değil, kuzugöbeği mantarı tutkunlarını da sevindirdi.
Haftalardır aralıklarla etkili olan yağmur ve ardından açan güneş doğada yetişen kuzugöbeği mantarını olumlu etkiledi. Nisan ayından sonra mayısın ilk haftasında da etkili olan yağışlı hava, mantar toplayıcılarına adeta bayram yaptırdı.
Dağlık ve ormanlık alanlara giden mantar severler, topladıkları mantarları sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihlal etmedi. Vatandaşların büyük bölümü kırsal alanda topladığı mantarları bulunduğu alanda odun ateşinde pişirip tüketirken, çok miktarda toplayanlar ise ya evlerine götürdü ya da mantar alıcılarına satarak aile bütçesine katkı sağladı.