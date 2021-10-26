Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi

Arnavutköy'de uçamayan kızıl akbaba bulundu. Göç ederken yorgun düştüğü tahmin edilen akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haberler - İHA - DHA 26.10.2021 - 16:36 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 17:19

Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 1

İstanbul Arnavutköy'de mahalle sakinleri uçamayan kızıl akbaba buldu.

Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 2
Akbabayı bulan kişi, onu tavuk etiyle besledi. Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veteriner hekimlerin teslim aldığı akbabanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 3
Arnavutköy'de dün akşam bir Kızıl Akbaba İmrahor Mahallesi'nde binanın çatısına kondu.

Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 4
Uzun süre çatıda bekleyen akbabanın daha sonra boş arsaya düştüğünü gören mahalle sakinleri, akbabanın yanına gitti.
Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 5
Uçamadığını fark ettiği akbabayı evinin çatı katına çıkaran Alaattin Aral isimli vatandaş, onu tavuk eti ile besledi.
Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 6
Aral, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veterinerlerin teslim aldığı akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 7
Kızıl Akbabayı bulan ve onu evine alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk. Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de eve götürdüm. Vücudunu kontrol ettim ancak herhangi bir yara bere göremedim. Belli ki yorgun düşmüş. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da şimdi alıp tedavi gerekiyorsa tedavi edip ilgili yerlere teslim edecekler" dedi.

Öte yandan akbaba çocukların da ilgi odağı oldu.
Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi - 8

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