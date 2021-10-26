Yorgun düşen akbaba İstanbul'a indi

Kızıl Akbabayı bulan ve onu evine alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk. Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de eve götürdüm. Vücudunu kontrol ettim ancak herhangi bir yara bere göremedim. Belli ki yorgun düşmüş. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da şimdi alıp tedavi gerekiyorsa tedavi edip ilgili yerlere teslim edecekler" dedi.



Öte yandan akbaba çocukların da ilgi odağı oldu.