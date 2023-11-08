Yorgun mermi bir can daha aldı (Küçük Tuğrul 11 gün sonra yaşamını yitirdi)

Gaziantep’te evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, küçük çocuğun ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüpheliyi arıyor.

Yorgun mermi bir can daha aldı (Küçük Tuğrul 11 gün sonra yaşamını yitirdi) - 1

Yorgun mermi bir can daha aldı.

Son olay, 29 Ekim günü Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Tuğrul Fırat Gökalp, evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı.

Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu Gökalp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yorgun mermi bir can daha aldı (Küçük Tuğrul 11 gün sonra yaşamını yitirdi) - 2

Yapılan kontrolde başına mermi isabet ettiği belirlenen Tuğrul Fırat Gökalp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Tuğrul Fırat Gökalp, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yorgun mermi bir can daha aldı (Küçük Tuğrul 11 gün sonra yaşamını yitirdi) - 3

Gökalp’in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yorgun mermi bir can daha aldı (Küçük Tuğrul 11 gün sonra yaşamını yitirdi) - 4

POLİS SİLAHI ATEŞLEYENİ ARIYOR

Bu arada, polis ekipleri Tuğrul Fırat Gökalp’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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