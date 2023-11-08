Yorgun mermi bir can daha aldı (Küçük Tuğrul 11 gün sonra yaşamını yitirdi)
Gaziantep’te evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, küçük çocuğun ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüpheliyi arıyor.
Yorgun mermi bir can daha aldı.
Son olay, 29 Ekim günü Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.
Tuğrul Fırat Gökalp, evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı.Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu Gökalp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.