Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi
Bursa’da 8 yaşındaki kızıyla yolda yürürken yorgun merminin isabet etmesiyle yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede 11 gün sonra yaşamını yitiren Zekiye Demiralay’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Ali Özkan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa’da başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye Demiralay’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Mermiyi ateşlediği belirlenen Ali Özkan hakkında müebbet hapis istendi.