Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi

İddianamede, şüphelinin, icra ettiği kamu görevi vasfı dikkate alındığında, gerçekleştirmiş olduğu düğün organizasyonunda tabanca ile havaya ateş etme eyleminin sonuçlarını öngördüğü ve kabullendiği, buna rağmen, “Ne olursa olsun” düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile yaklaşık 15 kez havaya ateş edip, maktul Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğu belirtilerek, “olası kasıtla öldürme” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme” suçlarından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Ali Özkan ekim ayında hakim karşısına çıkacak.