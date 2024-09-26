Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye

Bursa’da katıldığı düğünde havaya ateş açarak Zekiye Demiralay’ın ölümüne neden olan İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Ali Özkan hakkında verilen hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Hakkında verilen 7,5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından, 16 aydır cezaevinde bulunan Özkan, tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunları dikkate alınarak tahliye edildi.

Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye - 1

Bursa’da havaya ateş açıp, bir kişinin ölümüne neden olan muhtar hakkında verilen 7,5 yıllık hapis cezası onandı. 16 aydır tutuklu bulunan muhtar, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye - 2

Olay, 22 Nisan 2023’te Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Zekiye Demiralay, 9 yaşındaki kızı D.Y. ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Demiralay’ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs’ta yaşam mücadelesini kaybetti.
Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye - 3

2 KİLOMETRE UZAKTAN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULDU

Emniyet güçleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Olay sırasında Demiralay’ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

Olay yerinden 2 kilometre ileride Menekşe Sokak’ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi.
Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye - 4

ATEŞ AÇAN MUHTAR ÇIKTI

Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul’dan yeğeninin düğünü için Bursa’ya gelen ve Sultançiftliği Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi.

Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Demiralay’ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti.

Tutuklanan Özkan hakkında, olası kasıtla öldürme ve korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye - 5

KAN PARASI TEKLİF ETTİ

Mahkeme heyetinin, suçunu sabit görerek, bilinçli taksirle öldürme suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdiği Ali Özkan’ın şikayetten vazgeçilmesi için aileye 500 bin lira kan parası teklif ettiği de öğrenildi.

Verilen cezayı fazla bulan Özkan’ın avukatı Hakan Gündoğdu, Bursa Adliye Mahkemesi’ne (BAM) itirazda bulundu.

BAM 10’uncu Ceza Mahkemesi, Yargıtay yolu açık olmak koşuluyla verilen cezayı onarken, 16 aydır cezaevinde bulunan Ali Özkan’ın, kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.
DAHA FAZLA GÖSTER