Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye
Bursa’da katıldığı düğünde havaya ateş açarak Zekiye Demiralay’ın ölümüne neden olan İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Ali Özkan hakkında verilen hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Hakkında verilen 7,5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından, 16 aydır cezaevinde bulunan Özkan, tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunları dikkate alınarak tahliye edildi.
Bursa’da havaya ateş açıp, bir kişinin ölümüne neden olan muhtar hakkında verilen 7,5 yıllık hapis cezası onandı. 16 aydır tutuklu bulunan muhtar, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.