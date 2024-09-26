Yorgun mermi sanığı muhtara tahliye

ATEŞ AÇAN MUHTAR ÇIKTI

Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul’dan yeğeninin düğünü için Bursa’ya gelen ve Sultançiftliği Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi.

Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Demiralay’ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti.

Tutuklanan Özkan hakkında, olası kasıtla öldürme ve korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.