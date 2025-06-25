YouTube'da izlediği videoyla başladı: İnternetten öğrenerek yaptı, herkese ilham oldu
Nevşehir'de yaşayan Nuray Görgün, kızına bir gelecek kurma hayaliyle başladığı çilek üretiminde, beş yıl gibi kısa bir sürede 60 bin fidelik bir üreticiye dönüştü. Yalnızca 5-6 çilekle başlayan bu yolculuk, kadın emeğinin ve azminin simgelerinden biri haline geldi.
Nevşehir'de yaşayan Nuray Görgün, kızına bir gelecek kurma hayaliyle başladığı çilek üretiminde, beş yıl gibi kısa bir sürede 60 bin fidelik bir üreticiye dönüştü. Yalnızca 5-6 çilekle başlayan bu yolculuk, kadın emeğinin ve azminin simgelerinden biri haline geldi.