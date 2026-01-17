YouTuber baba Sergen Altunbaş iki çocuğunu katletti! Çocuklarının cenazesinde yürek yakan anlar
17.01.2026 12:26
İHA
YouTube'da vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş tarafından öldürülen iki kardeşin cenazesi defnedildi. Anne Gizem Deniz cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, babanın farklı bir mezarlığa gömüleceği öğrenildi.
Adana'da YouTube'da paylaştığı vize danışmanlığı videolarıyla bilinen babaları Sergen Altunbaş tarafından öldürülen iki kardeş, bugün son yolculuklarına uğurlandı.
Olay, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesindeki bir villada meydana geldi.
İddiaya göre, Sergen Altunbaş ile birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti.
Gizem Deniz'in eve gelmemesi üzerine cinnet getiren Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Altunbaş aynı tabanca ile kendini de vurdu.
İhbar üzerine eve gelin ekipler baba ve çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yapılan otopsinin ardından Ada ve Mert kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından alındı.
Kardeşlerin cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenaze sırasında anne Gizem Deniz’in ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı.
Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu "Onları kimseye bırakmam." diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.
BABA FARKLI MEZARLIĞA GÖMÜLECEK
Evlatlarını öldürüp canına kıyan Sergen Altunbaş'ın cenazesinin ise öğle namazını müteakip Hadırlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.