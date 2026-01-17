YouTuber baba Sergen Altunbaş iki çocuğunu katletti! Çocuklarının cenazesinde yürek yakan anlar

Olay, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesindeki bir villada meydana geldi.

İddiaya göre, Sergen Altunbaş ile birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti.

Gizem Deniz'in eve gelmemesi üzerine cinnet getiren Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Altunbaş aynı tabanca ile kendini de vurdu.