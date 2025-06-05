Yozgat bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Yozgat bayram namazı saati (Kurban Bayramı)
Yozgat bayram namazı saati, bayrama sayılı saatler kala merak ediliyor. Diyanet 81 ilin namaz vakitlerini tek tek duyurdu. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Yozgat bayram namazı saat kaçta? İşte, Yozgat bayram namazı saati 2025…
Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı, 6 Haziran’da camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Yozgat’ta il merkezi,Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun, Çekerek, Şefaatli, Sarıkaya, Çayıralan ve Yerköy gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025 Diyanet Yozgat Kurban Bayramı namaz vakti…