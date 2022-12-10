Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu

Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz hattına zarar verdi. Kente gaz akışı durdurulurken, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 1

Yozgat'ta Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesi doğalgaz ana hattına zarar verdi.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 2

Haber verilmesi üzerine doğalgaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 3

Arızanın olduğu alanda incelemede bulunan Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat halkına "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 4

Akşam saatlerinde doğalgaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde gazın kesildiğini anlatan Polat, "Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz." dedi.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 5

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğalgaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Doğalgaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğalgaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek." diye konuştu.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 6

Öte yandan, gazı kesilen vatandaşlar mutfak tüplerini doldurtmak için tüpçülere akın etti.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 7

Tüpçü Yahya Karaca, satışlarının arttığını dile getirerek, "Doğalgaz olduğu için rutin satışımız vardı, fazla stok yapmamıştık. Gaz kesilince talep çoğaldı, elimizdeki mevcudu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu - 8

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