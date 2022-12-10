Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğalgaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Doğalgaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğalgaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek." diye konuştu.