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Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü

Yozgat'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 11 otomobil kullanılamaz hale geldi. Duvarın çöktüğü anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 1

Yozgat'ta Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta Ravza Apartmanı'nın istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 2

Olayda yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 3

Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, iftar saatinden 10 dakika önce aracını park ettiğini söyledi.

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 4

Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Yılmaz, "Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm." dedi.

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 5

Yılmaz, istinat duvarının yapımına kimin izin verdiğini, kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Üst taraftaki bina yapılırken bizim binanın istinat duvarının üzerine istinat duvarı yapıldı. Buna belediye nasıl izin verdi. Allah'tan can kaybı yok." diye konuştu.

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 6

Apartmanda ikamet eden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da 11 aracın çöken duvarın altında kaldığını belirtti.

Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 7

ÇÖKME ANI KAMERADA

İstinat duvarının çöktüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 8
Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 9
Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü - 10
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