Yozgat'ta istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü

Yılmaz, istinat duvarının yapımına kimin izin verdiğini, kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Üst taraftaki bina yapılırken bizim binanın istinat duvarının üzerine istinat duvarı yapıldı. Buna belediye nasıl izin verdi. Allah'tan can kaybı yok." diye konuştu.