Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş

Yozgat'ta Kümbet ovasında 5 bin dönüme ekilen soğan hasadı başladı. Soğanın kilosu 80 kuruştan alıcı buluyor.

23.09.2021 - 12:38

Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş - 1

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta hasat başladı.

Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde 5 bin dönüm alana ekimi yapılan bölgede işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Binlerce soğan çuvalının yer aldığı tarlalar kırmızıya büründü.

Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş - 2
Mercimek Ören Köyü Muhtarı Cemal Yıldız, bu yıl 70 dönüm alana mor soğan ekildiğini, bu yıl 250 ton civarı soğan hasadı yapmayı beklediklerini açıkladı.

Soğanın satış değerinin olmadığını belirten Yıldız, "A kalite soğanı tarlada 80 kuruştan satıyoruz. Girdi fiyatları ile bugünkü sattığımız fiyatlar çok zıt. Gübreyi 150 liradan alırken şu an 340 liraya almaya başladık. Sadece 6 ayda değişen fiyat bu. Bugünde 80 kuruşa soğan satıyoruz" dedi.
Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş - 3

Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam ise bu yıl ilçede 5 bin dönüm alana soğan ekimi yapıldığını belirterek, “Kümbet ovamızın verimli topraklarında bu sene 25 bin ton ürün hasadı elde edeceğiz bu sene verimli bir yıl geçiriyoruz" diye konuştu.


Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş - 4
Mor soğanın genelde ihracata yönelik olduğunu, sarı soğanın da yurt içinde tüketildiğini belirten Tekçam, pazar sıkıntısı olacağını düşünmediklerini kaydetti.
Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş - 5
Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş - 6
Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş - 7

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