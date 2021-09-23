Yozgat'ta soğan hasadı başladı: Tarlada 80 kuruş

23.09.2021 - 12:38
Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta hasat başladı.
Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde 5 bin dönüm alana ekimi yapılan bölgede işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Binlerce soğan çuvalının yer aldığı tarlalar kırmızıya büründü.
Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam ise bu yıl ilçede 5 bin dönüm alana soğan ekimi yapıldığını belirterek, “Kümbet ovamızın verimli topraklarında bu sene 25 bin ton ürün hasadı elde edeceğiz bu sene verimli bir yıl geçiriyoruz" diye konuştu.