"Yozgat'ta yetişmez" diyenlere kulak asmadı: Şimdi başarısıyla ilham oluyor
Yozgat'ta yaşayan genç girişimci Murat Özyılmaz, 2015 yılında kurmayı hayal ettiği lavanta bahçesini, çevresinden gelen olumsuz yorumlara rağmen hayata geçirdi. "Yozgat'ta lavanta yetişmez" diyenlere kulak asmayan Özyılmaz, 2017 yılında ilk lavanta fidelerini toprakla buluşturarak kırsal turizme katkı sunan örnek bir projeye imza attı.
Üç dönümlük arazisinin iki dönümüne 2 bin 500 lavanta fidesi diken Özyılmaz, bu alanı aynı zamanda doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü. Bahçede lavanta, lavanta yağı, sabun, kolonya ve lavanta kesesi gibi ürünlerin satışını da yapan Özyılmaz, girişimiyle aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor.