"Yozgat'ta yetişmez" diyenlere kulak asmadı: Şimdi başarısıyla ilham oluyor

Lavanta bahçesini arkadaşıyla Cemaynur Sayın ile ziyaret eden Yeşim Yavuz ise Yozgat'ta böyle bir yerin bulunmasının önemine dikkat çekerek sosyal medyada paylaşımlardan görüp geldiğini sıkça paylaştığını belirtti.

Bahçenin sahibi Murat Özyılmaz ise hayallerini gerçekleştirdiği girişimcilik öyküsünü şu sözlerle anlattı: "2015 yılında bu lavanta bitkisiyle ilgilenmeye başladım, yaklaşık 2 yıl fizibilite çalışması sürdü. 2017 yılının 11. ayında bu bitkiyi dikmeye karar verdim. Diktiğimden bu yana bu bitkiyle çocuk gibi ilgileniyorum. Hayallerimizin peşinden koşarak bu işe giriş yaptık. Bozkırda bu bitkinin olup olmayacağı birçok arkadaşım tarafından olmayacağı yönünde yorumlandı ama ben yılmadan usanmadan bu bitkinin olabileceğini düşündüm ve ektim. Şu anda çocuk gibi bakıyorum; çapasını yapıyoruz, gübresini veriyoruz, kesimi, biçimi derken bitkiyle sürekli ilgileniyoruz. Bitkiler de ona göre tepki veriyor, şu anda çok güzel zaten. Lavanta severlerin ilgisine ve sevgisine sunduk."