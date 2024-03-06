YSK sandık görevlisi sorgulama 2024: Seçim görevleri neler, görevli yerleri açıklandı mı? Seçim görevlisi ücreti ne kadar?
Seçim görevleri, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde, seçimlerde görev alacak kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2024 yerel seçim takvimine göre, seçimde görev alacak kişilerin yerleri açıklandı. Peki, seçim görevlisi sandık yerleri nasıl sorgulanır? 2024 seçim görevleri neler, ücreti ne kadar?
2024 yerel seçimleri öncesinde, seçim görevlerinin neler olduğu ve kimlerin seçim günü sandık kurullarında görev alacağı merakla araştırılıyor. 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri'nde görev alacak olan görevliler, e-Devlet'in "Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama" ekranı üzerinden görev yerlerini görüntüleyebiliyor. İşte 2024 sandık görevli yerleri sorgulama ekranı.