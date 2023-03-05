YSK'dan deprem bölgesinde inceleme: Seçime engel durum var mı?

Oy kullanılacak binalar, sandık ve oy kabinlerinin, mühürlerin durumuna kadar her ayrıntıya bakıldı. Çadır ve konteyner kentlere nasıl sandık kurulabileceğine dair planlamalar öngörüldü.



Çalışmalarını tamamlayan heyetin ön izlenimlerini aktardığı ve YSK'ya "Seçimin yapılmasının önünde bir engel olmadığı" yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.