Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? YAŞ toplantısı nedir, neden yapılır?

Albayların, general ve amirallerin atama, terfi ve emeklilik konularının karara bağlandığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) her yıl ağustos ayında düzenleniyor. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları katılıyor. Atama, terfi ve emeklilik kararları için gözler YAŞ toplantısında.