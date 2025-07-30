Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? YAŞ toplantısı nedir, neden yapılır?
Yüksek Askeri Şura toplantısı her sene gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair konular görüşülüyor. YAŞ toplantısı Anıtkabir ziyareti ardından başlıyor. Peki, 2025 Yüksek Askeri Şura ne zaman?
Albayların, general ve amirallerin atama, terfi ve emeklilik konularının karara bağlandığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) her yıl ağustos ayında düzenleniyor. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları katılıyor. Atama, terfi ve emeklilik kararları için gözler YAŞ toplantısında.