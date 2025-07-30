Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? YAŞ toplantısı nedir, neden yapılır?

Yüksek Askeri Şura toplantısı her sene gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair konular görüşülüyor. YAŞ toplantısı Anıtkabir ziyareti ardından başlıyor. Peki, 2025 Yüksek Askeri Şura ne zaman?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? YAŞ toplantısı nedir, neden yapılır? - 1

Albayların, general ve amirallerin atama, terfi ve emeklilik konularının karara bağlandığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) her yıl ağustos ayında düzenleniyor. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları katılıyor. Atama, terfi ve emeklilik kararları için gözler YAŞ toplantısında.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? YAŞ toplantısı nedir, neden yapılır? - 2

2025 YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Ankara'da gerçekleşen YAŞ toplantısı, Ağustos ayında düzenlenecek. Toplantı genellikle ayın başında yapılıyor ancak hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle  YAŞ toplantısının 7 Ağustos günü saat 12:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? YAŞ toplantısı nedir, neden yapılır? - 3

YAŞ ÜYELERİ

Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu.

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