Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti: 15 yıldır bu hastalıkla savaşıyor

"EŞİM BİR RAHAT AYAKKANI GİYSİN"

Eşinin ayakkabı giyebilmesini ve dışarıda birlikte yürüyebilmek istediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Vasfiye Taşcı, "Eşimin durumu ortada gittikçe ağırlaşıyor ve tedavisini olmasını istiyorum ben de artık. Her eş gibi ben de onunla gezmek istiyorum, dışarıya çıkmak istiyorum. 15 yıldır böyle ve gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. İhtiyacını göremiyor, tek başına dışarı çıkamıyor, lavaboya gidemiyor. Gitmediğimiz hastane kalmadı ve bunun tedavisi yok dediler bize. Ama internetten bakıyoruz, tedavi olan var görüyoruz. Televizyonda, internette var böyle bir şey. Ve bizim durumumuz olmadığı için yapamadık. Bazen oluyor ki eşim rahatsız olduğu zaman iki ayda bir, üç ayda bir titremesi oluyor, ateşlenmesi oluyor, yürümekte bile zorlanıyor. Hani destek almadan, lavaboya, oraya, buraya ben götürürüm. Kendi başına yürüyemiyor. Ben buna bir çare istiyorum. Herkes gibi ben de istiyorum eşim ile dışarıda gezeyim, dolaşayım. Yani çok sıkıntılar var. Yetkililerden yardım istiyorum. Ne olur eşimi tedavi yaptırın. Tek istediğim bu. Eşim bir rahat ayakkabı giysin. Ve 15 yıldır böyle bu haldedir yani" dedi.