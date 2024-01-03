Yüksek basınç etkisindeki Türkiye radyasyon sisi altında

"SİSLİ HAVALARDA DIŞARI ÇIKACAK SÜRÜCÜLER DİKKAT ETMELİ"

Sisli havalarda kara, hava ve deniz ulaşımında aksamaların meydana gelmesinden ötürü sürücüleri uyaran Akgül, şöyle devam etti:

"Sis, Stratus bulutlarının yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da adlandırabiliyoruz. Sis, yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıklarından meydana gelir. Sis, yapay görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Bu sebeple kara ve hava ulaşımında bazı aksaklıklar ve kazalar meydana gelebilir. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu günlerde vatandaşlarımızın hava tahminlerini takip etmeleri, gerekli önlemleri alıp dikkatli olmaları gerekmektedir.”