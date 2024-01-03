Yüksek basınç etkisindeki Türkiye radyasyon sisi altında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, günlerdir Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan sisin radyasyon sisi olduğunu açıkladı. Sisli havalarda özellikle sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Günlerdir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Yüksek basınç etkisi altına giren Türkiye’de özellikle radyasyon sisinin görülmesi yoğunlaştı.