Yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti
İstanbul Küçükçekmece’de boşandığı eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyen Tarık Aslan isimli kişi, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kendini ihbar etti. Polis ve arkadaşlarının ikna çabaları üzerine aşağıya inen Aslan, ambulansla hastaneye götürüldü.
İstanbul’da boşandığı eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyen bir kişi, yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti.
Olay, dün 20.00 sıralarında Atakent Mahallesi, Ata Caddesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, eşinden boşanan Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Ardından Aslan, telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.