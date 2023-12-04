Yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti

İstanbul Küçükçekmece’de boşandığı eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyen Tarık Aslan isimli kişi, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kendini ihbar etti. Polis ve arkadaşlarının ikna çabaları üzerine aşağıya inen Aslan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti - 1

İstanbul’da boşandığı eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyen bir kişi, yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti.

Olay, dün 20.00 sıralarında Atakent Mahallesi, Ata Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, eşinden boşanan Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Ardından Aslan, telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

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Yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti - 2

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin direk altına hava yastığı açılmasıyla birlikte, hattaki elektrik kesildi.

Eşi ve çocuklarının gelmesini isteyen Aslan’ı müzakereci polisler aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı.
Yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti - 3

Arkadaşlarının da ikna çabaları üzerine Aslan aşağıya inerek sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti - 4

Aslan’ın daha önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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