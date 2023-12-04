İstanbul’da boşandığı eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyen bir kişi, yüksek gerilim hattı direğine çıkıp, kendini ihbar etti.

Olay, dün 20.00 sıralarında Atakent Mahallesi, Ata Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, eşinden boşanan Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Ardından Aslan, telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.