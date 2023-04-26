Yüksek Hızlı Tren hattı bugün açılıyor: Ankara-Sivas arası 2 saate inecek

İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Zor bir coğrafya üzerinde imalatları tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü başarıyla tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünün de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında, Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık." diye konuştu.