Yüksek Hızlı Tren hattı bugün açılıyor: Ankara-Sivas arası 2 saate inecek

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti.
Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.
Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da bugün hizmete açılacak.
Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı seyahat imkanına kavuşturacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolculuğa çıkacaklarını belirterek, hatla Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdiklerini söyledi.
Karaismailoğlu, 405 kilometrelik hattın Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu aktardı.
Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı da hızlı tren konforuyla tanıştıracaklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hattımızla Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas HT hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolculumuza ev sahipliği yapacak. Böylece Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sine hızlı tren hizmeti sunacağız."
Zor bir coğrafya üzerinde imalatları tamamlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü başarıyla tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünün de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildiğini söyledi.
Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında, Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık." diye konuştu.