Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık

Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon davasında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Seçil Erzan’ın 3 yıldan 10 yıla kadar, Nur Erkasap’ın ise 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan, soruşturmaya ilişkin savcılıkta verdiği ifadede, Erkasap’ın da fona para yatırmak istediğini öne sürerek, “Bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte Mert Zeydanlı’nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim.” dedi. Erkasap ise Erzan’ın iddialarını reddetti.

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık - 1

Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan ve Nur Erkasap hakkında yeni iddianame hazırlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık - 2

İddianamede, Seçil Erzan şüpheli, Nur Erkasap müşteki-şüpheli, Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı ise müşteki olarak yer aldı.

Erzan’ın iddianamede yer verilen savcılık ifadesinde, vadettiği fona Erkasap’ın da para yatırmak istediğini ancak nakit parası olmaması nedeniyle para yatıramadığını söylediği belirtildi.

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık - 3

“ODAMDA SENET İMZALADIK”

İddianamede Erzan’ın, “Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte Mert Zeydanlı’nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Erkasap’tan nakit para hiç almadım.” dediği aktarıldı.

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık - 4

“500 BİN DOLAR VERDİM”

Nur Erkasap ise iddianamede yer alan savcılık ifadesinde, yaklaşık 2 yıl önce Seçil Erzan’ın kendisine Hakan Ateş’in içinde olduğu yüksek getirili fondan bahsettiğini, o dönem insanların buradan çok para kazandığını, parasını nasıl yöneteceğini bilemediği için buraya para yatırmaya karar verdiğini anlattı.

500 bin dolarını Erzan’a bankadaki odasında teslim ettiğini, Erzan’ın da kendisine bin, 2 bin dolar şeklinde ödemeler yaptığını söyleyen Erkasap, Fatih Terim ve ailesiyle sık görüştüğünü, müşteki Volkan Bahçekapılı’yı da Terim’in damadı olması nedeniyle tanıdığını dile getirdi.

Erkasap, Bahçekapılı’nın Erzan’a göndereceği 1 milyon doları işin acil olması nedeniyle kendi hesabına gönderdiğini, aynı gün parayı Erzan’a teslim ettiğini söyledi.

Müşteki Ömer Kahraman’ı tanımadığını öne süren Erkasap, Erzan’ın fonda açık olduğunu, zaman zaman hesabına para gelebileceğini söyleyerek, bu paraları çekip kendisine teslim etmesini istediğini, Kahraman tarafından kendisine gönderilen 5 milyon 884 milyon lirayı da Erzan’a teslim ettiğini anlattı.

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık - 5

SENET İDDİASINA RET

Nur Erkasap, Mert Zeydanlı’yı Seçil Erzan’ın eski çalıştığı bankanın odasında tanıdığını ve aralarında ticari ilişki olmadığını söyleyerek, Erzan’ın bahsettiği gibi aralarında bir senet imzalanmadığını savundu.

Müştekilerden Ömer Kahraman da ifadesinde, Erzan’ın fonda açık olması nedeniyle kendisinden Erkasap’ın hesabına para göndermesini istemesi üzerine 5 milyon 884 bin lira gönderdiğini belirtti.

100 ve 150 bin dolar olmak üzere iki parça halinde fon getirisi adı altında Erzan'dan para aldığını ancak ana parasının geri verilmediğini ifade eden Kahraman, Erzan'ın bankanın ekranından fona ait resimler göstererek paranın yurt dışından geldiğine ilişkin sözlerle kendisini ikna ettiğini söyledi.

Kahraman, Erzan ve Erkasap ile banka yetkililerinden şikayetçi oldu.

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık - 6

ERKASAP, ERZLAN’LA BİRLİKTE HAREKET ETMEKLE SUÇLANDI

Bankanın teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporuna da değinilen iddianamede, “Nur Erkasap, Mert Zeydanlı'nın Seçil Erzan'a para vermesi hususunda güven sağlamak için, borçlusu kendisi olan senedi Zeydanlı'ya vermiştir. Volkan Bahçekapılı, Seçil Erzan'a ulaştırması için 400 bin dolar tutarındaki parayı Nur Erkasap'ın hesabına transfer etmiştir. Bunlardan ve Nur Erkasap'ın yazdığı nottan hareketle adı geçenin Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği işlemlerden haberdar olduğu ve Erzan ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır.” ifadesi yer aldı.

Erkasap’ın sanık Erzan tarafından yönlendirmesiyle hareket ederek zaman zaman hesabına gelen, zaman zaman da bizzat gidip teslim aldığı paraları Erzan'a teslim ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Erkasap ile Erzan aralarındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinden öteye geçtiği vurgulandı.

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık - 7

İddianamede, Erkasap'ın başlangıçta Erzan'a inanarak fon vaadiyle para yatırıp mağdur konumda bulunmasına rağmen, zamanla Erzan'la kurduğu yakın güven ilişkisi neticesinde Erzan'ın gerçekleştirdiği dolandırıcılık eylemlerinden haberdar olduğu, buna rağmen ilişkisini sonlandırmadığı, bilerek ve isteyerek Mert Zeydanlı, Volkan Bahçekapılı ve Ömer Kahraman'a karşı nitelikli dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Erkasap'ın, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Erzan'ın ise Erkasap'a yönelik dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkeme heyeti tarafından değerlendiriliyor.

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