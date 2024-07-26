Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık
Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon davasında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Seçil Erzan’ın 3 yıldan 10 yıla kadar, Nur Erkasap’ın ise 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan, soruşturmaya ilişkin savcılıkta verdiği ifadede, Erkasap’ın da fona para yatırmak istediğini öne sürerek, “Bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte Mert Zeydanlı’nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim.” dedi. Erkasap ise Erzan’ın iddialarını reddetti.
Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan ve Nur Erkasap hakkında yeni iddianame hazırlandı.