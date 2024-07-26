Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame | Seçil Erzan: Fona katılmak istedi, nakit parası olmadığı için odamda senet imzaladık

“500 BİN DOLAR VERDİM”

Nur Erkasap ise iddianamede yer alan savcılık ifadesinde, yaklaşık 2 yıl önce Seçil Erzan’ın kendisine Hakan Ateş’in içinde olduğu yüksek getirili fondan bahsettiğini, o dönem insanların buradan çok para kazandığını, parasını nasıl yöneteceğini bilemediği için buraya para yatırmaya karar verdiğini anlattı.

500 bin dolarını Erzan’a bankadaki odasında teslim ettiğini, Erzan’ın da kendisine bin, 2 bin dolar şeklinde ödemeler yaptığını söyleyen Erkasap, Fatih Terim ve ailesiyle sık görüştüğünü, müşteki Volkan Bahçekapılı’yı da Terim’in damadı olması nedeniyle tanıdığını dile getirdi.

Erkasap, Bahçekapılı’nın Erzan’a göndereceği 1 milyon doları işin acil olması nedeniyle kendi hesabına gönderdiğini, aynı gün parayı Erzan’a teslim ettiğini söyledi.

Müşteki Ömer Kahraman’ı tanımadığını öne süren Erkasap, Erzan’ın fonda açık olduğunu, zaman zaman hesabına para gelebileceğini söyleyerek, bu paraları çekip kendisine teslim etmesini istediğini, Kahraman tarafından kendisine gönderilen 5 milyon 884 milyon lirayı da Erzan’a teslim ettiğini anlattı.