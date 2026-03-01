Yüksek kesimler beyaz örtülü, kent merkezi güneşli. İki mevsim yaşanıyor
01.03.2026 10:21
İHA
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Hendek ilçesinin yüksek bölgelerini beyaza bürüdü. Yüksek noktalar beyaz örtüyle kaplanırken, şehir merkezinde ise güneşli ve açık bir hava hakim oldu.
Sakarya genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı aralıklar ile devam ediyor.
Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalar kısa sürede kar yağışının etkisiyle beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Yüksek kesimlerde kış mevsiminin etkisi hissedilirken, Sakarya şehir merkezinde ise baharı andıran bir hava yaşandı. Gökyüzünün açık ve güneşli olduğu kent merkezi ise havadan görüntülendi.