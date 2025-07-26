Parmak eklemlerindeki bu belirtiye dikkat: Yüksek kolesterolün işareti olabilir

Surrey Live’ın haberine göre, yüksek kolesterolün diğer belirtileri arasında gözlerin iç köşelerinde oluşan küçük sarı lekeler (ksantelasma) ve iris çevresinde beliren soluk beyaz halka (korneal arkus) yer alıyor.

Kolesterol seviyesini düzenli olarak kontrol ettirmenin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar; 40 yaş üzeri, fazla kilolu olanlar veya ailesinde yüksek kolesterol ya da kalp hastalığı geçmişi bulunanların, daha önce test yaptırmadıysa doktorlarından kolesterol testi talep etmelerini öneriyor.



