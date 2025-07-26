Parmak eklemlerindeki bu belirtiye dikkat: Yüksek kolesterolün işareti olabilir

Özellikle erkekler ve 50 yaş üstü bireyler arasında daha yaygın olan yüksek kolesterol; aşırı yağlı yiyecek tüketimi ve sigara-alkol kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri sonucunda ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmediğinde kalp hastalığı riskini artırabilen bu hastalığın, vücutta az bilinen bazı belirtileri de bulunuyor.

Parmak eklemlerindeki bu belirtiye dikkat: Yüksek kolesterolün işareti olabilir - 1

The Mirror'da yer alan habere göre, hiperkolesterolemi de yüksek kolesterolün önemli etkenleri arasında yer alıyor. Hiperkolesterolemi, karaciğerin kolesterolü doğru şekilde işleyememesi sonucu kan kolesterolünün yükseldiği genetik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığı taşıyan kişilerde diz, parmak eklemleri veya Aşil tendonunda kolesterol birikimi sonucu oluşan şişlikler görülebiliyor.

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Parmak eklemlerindeki bu belirtiye dikkat: Yüksek kolesterolün işareti olabilir - 2

Surrey Live’ın haberine göre, yüksek kolesterolün diğer belirtileri arasında gözlerin iç köşelerinde oluşan küçük sarı lekeler (ksantelasma) ve iris çevresinde beliren soluk beyaz halka (korneal arkus) yer alıyor.

Kolesterol seviyesini düzenli olarak kontrol ettirmenin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar; 40 yaş üzeri, fazla kilolu olanlar veya ailesinde yüksek kolesterol ya da kalp hastalığı geçmişi bulunanların, daha önce test yaptırmadıysa doktorlarından kolesterol testi talep etmelerini öneriyor.

Parmak eklemlerindeki bu belirtiye dikkat: Yüksek kolesterolün işareti olabilir - 3

British Heart Foundation (BHF), kolesterolü kontrol altında tutmak için fiziksel aktivitenin artırılmasını tavsiye ediyor. Fiziksel hareketin, kötü kolesterolü karaciğere taşıyarak vücuttan atılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Yetkililer, sigarayı bırakmanın da kolesterol ve genel sağlık için yapılabilecek “en iyi şeylerden biri” olduğunu vurguluyor.

Parmak eklemlerindeki bu belirtiye dikkat: Yüksek kolesterolün işareti olabilir - 4

Beslenme alışkanlıkları da kolesterol yönetiminde kritik rol oynuyor. Uzmanlar, özellikle sosis, krema ve palm yağı içeren gıdaların tüketiminin azaltılmasını öneriyor. Bunlar yerine yağlı balık, zeytinyağı, tam buğdaylı ekmek, kuruyemiş ve meyve-sebze tüketilmesi tavsiye ediliyor.

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