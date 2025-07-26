Parmak eklemlerindeki bu belirtiye dikkat: Yüksek kolesterolün işareti olabilir
Özellikle erkekler ve 50 yaş üstü bireyler arasında daha yaygın olan yüksek kolesterol; aşırı yağlı yiyecek tüketimi ve sigara-alkol kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri sonucunda ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmediğinde kalp hastalığı riskini artırabilen bu hastalığın, vücutta az bilinen bazı belirtileri de bulunuyor.
The Mirror'da yer alan habere göre, hiperkolesterolemi de yüksek kolesterolün önemli etkenleri arasında yer alıyor. Hiperkolesterolemi, karaciğerin kolesterolü doğru şekilde işleyememesi sonucu kan kolesterolünün yükseldiği genetik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığı taşıyan kişilerde diz, parmak eklemleri veya Aşil tendonunda kolesterol birikimi sonucu oluşan şişlikler görülebiliyor.