Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar

İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı’nda gitarla yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık veren ve para toplayan alkollü gruba, vatandaşın ihbarı üzerine polis uyarıda bulundu. Uyarılara küfür ve hakaretle karşılık veren grup, polis ve bekçilere şişe fırlatarak saldırdı. Saldırganlardan biri polis memurunun burnunu yumruk atarak kırarken, direnen 7 kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 7 saldırgan adliyeye sevk edildi.

Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar - 1

İskele Meydanı’nda yüksek ses ihbarına giden polise alkollü 7 kişilik grup saldırdı.

VİDEO: Beşiktaş'ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı kamerada

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar - 2

7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başladı. Ancak yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar - 3

İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.

Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar - 4

KÜFÜR VE HAKARET

Bunun üzerine çıkan tartışmada saldırganlar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı.

Arbede esnasında saldırganlardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar - 5

POLİSİN BURNU KIRILDI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, grup uyarıya gelen polislerin üstüne yürüyor. Şahıslardan biri alkol şişesini polise fırlatıyor. Ardından gruptaki bir kişi polise memuruna yumruk atıyor. Daha sonra da şahıslar polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar - 6

Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirilen 7 saldırgan, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.

Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar - 7

Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 kişiye, “görevli memura mukavemet”, “tehdit ve hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi.

Serhat Y.’nin ise “tehdit ve hakaret” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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