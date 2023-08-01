Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar

KÜFÜR VE HAKARET

Bunun üzerine çıkan tartışmada saldırganlar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı.

Arbede esnasında saldırganlardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.