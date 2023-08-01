Yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar
İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı’nda gitarla yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık veren ve para toplayan alkollü gruba, vatandaşın ihbarı üzerine polis uyarıda bulundu. Uyarılara küfür ve hakaretle karşılık veren grup, polis ve bekçilere şişe fırlatarak saldırdı. Saldırganlardan biri polis memurunun burnunu yumruk atarak kırarken, direnen 7 kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 7 saldırgan adliyeye sevk edildi.
İskele Meydanı’nda yüksek ses ihbarına giden polise alkollü 7 kişilik grup saldırdı.
VİDEO: Beşiktaş'ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı kamerada