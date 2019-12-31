Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı

Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.



İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 1 metreyi, İkiyaka bölgesindeki bazı vadilerde ise rüzgarın da etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı.