Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayının son günlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı yayla ve askeri üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolu açmaya çalışıyor.

DHA 24.05.2021 - 10:24

Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 1
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, 20 gün önce başlatılan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 2
İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yayla ve askeri üs bölgesi yolunu açmak için zorlu çalışma yürütüyor.
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 3
Çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 16 kilometrelik yolun büyük bölümü ise açıldı. Kar küreme ve iş makineleri, çalışma sırasında kar kütlelerinin arasında neredeyse kaybolurken ekipler, yolun 2 haftada ulaşıma açılacağı belirtildi.
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 4
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 5
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 6
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 7
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 8
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 9
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 10
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 11
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 12
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 13
Yüksekova'da, mayıs sonu 8 metrelik karla mücadele - 14

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER