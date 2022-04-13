Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

Hakkari Yüksekova'da yılın bu zamanı yılan istilası yaşanıyor. İki köy arasındaki bölgede su yılanları sürü halinde geziyor. Bölge halkı, yılanların zararsız olduğunu, görenlerin hiçbirine zarar vermemesini istiyor.

Haberler - İHA - NTV Haber 13.04.2022 - 16:12 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 16:31

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 1

'nin Yüksekova ilçesinde Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yılın bu zamanı çok sayıda yılan görülüyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 2

BREZİLYA'NIN 'YILAN ADASI' DEĞİL YÜKSEKOVA

Brezilya'da Sao Paulo açıklarında bulunan Queimada Grande Adası'nda 4 binden fazla zehirli yılan yaşadığı biliniyor. Adaya halk tarafından ''Yılan Adası'' deniliyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 3

Yüksekova'daki görüntü de ''Yılan Adası''nı andırdığı için bölgeye "Yılan Pınarı" deniliyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 4

Sürü halinde gezen su yılanları, üreme döneminde buraya akın ediyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 5

Özellikle hava ısınmaya başladığında ortamda insan yoksa çevreye yayılıyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 6

İNSANLARDAN KAÇIYORLAR

Zehirsiz bir tür olan su yılanları insanlardan kaçıyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 7

''ZARAR VERMEYİN''

Bölge halkı, yolda bu manzara ile karşılaşan vatandaşların yılanlara zarar vermemesini istiyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 8
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 9
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 10
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 11
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 12
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 13
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 14
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 15
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 16
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 17
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 18
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 19
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 20
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 21
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor - 22

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