Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

Haberler - İHA - NTV Haber 13.04.2022 - 16:12 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 16:31
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yılın bu zamanı çok sayıda yılan görülüyor.
Brezilya'da Sao Paulo açıklarında bulunan Queimada Grande Adası'nda 4 binden fazla zehirli yılan yaşadığı biliniyor. Adaya halk tarafından ''Yılan Adası'' deniliyor.
Yüksekova'daki görüntü de ''Yılan Adası''nı andırdığı için bölgeye "Yılan Pınarı" deniliyor.
Sürü halinde gezen su yılanları, üreme döneminde buraya akın ediyor.
Özellikle hava ısınmaya başladığında ortamda insan yoksa çevreye yayılıyor.
Zehirsiz bir tür olan su yılanları insanlardan kaçıyor.
Bölge halkı, yolda bu manzara ile karşılaşan vatandaşların yılanlara zarar vermemesini istiyor.