Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki ekili tarım arazilerinde yaklaşık 20 gündür çekirge istilası yaşanıyor. Ovada ve bazı köylerde ilaçlama çalışması başlatılırken, bölge halkı çekirge istilası nedeniyle ekinlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Haberler - DHA 16.07.2022 - 11:45 | Son Güncelleme : 16.07.2022 - 11:51

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 1

Yüksekova'da ekili tarım alanlarında çekirge yoğunluğu yaşanıyor. Çekirgelerin her geçen gün sayılarının artması, bölge halkını endişelendiriyor.

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 2

İlçenin Altınoluk, Beşbulak ve Yoncalık köyleriyle ovada, çekirgeler ekili tarım arazilerine zarar veriyor. İlaçlama çalışması başlatan bölge halkı, ilk kez böyle yoğun bir çekirge istilasıyla karşılaştıklarını söyledi.

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 3

''ÇÖZÜM İSTİYORUZ''

İmkanları ölçüsünde çekirgelerle mücadele ettiklerini belirten Ercan Çakmak (38), "Buğday ve yoncalarımızın hasadını yapamayacak duruma geldik. Günlerdir ilaçlama yapıyoruz. Çekirge sürüsünün sayılarında her gün artış oluyor. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 4

''73 YAŞINDAYIM, ŞU ANA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM''

Eskiden de çekirgelerin olduğunu fakat hiç bu kadar ürkütücü şekilde sürüler halinde bulunmadığını belirten Agit Çakmak ise, ''73 yaşındayım, şu ana kadar böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle sürü halinde çekirge sürüsü görüyorum. Mağdur durumdayız. Çekirgeler, buğday tarlalarımızı istila etmiş durumda'' diye konuştu.

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 5

''LARVA DÖNEMİ İLAÇLAMASI SONUÇ VERİYOR''

Ziraat Mühendisi Rıdvan Yiğit, ilaçlama çalışması için geç kalındığını, 20 seneyi aşkın süredir ilçede ve bazı köylerde çekirge istilasıyla mücadele edildiğini, bazı yıllarda daha fazla görüldüğünü belirtti.

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 6

İklim ve hava koşullarının seyrine göre durumun değişkenlik gösterdiğini belirten Yiğit şöyle devam etti:

"Ancak, mart, nisan ayında çekirgeler larva dönemindeyken yapılan ilaçlı mücadele sonuç vermektedir.

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 7

Bu sene Dağlıca bölgesinde yaptığım çalışmalar sonucunda nisan ayında uyguladığımız doğru ilaç ve ilaçlama yöntemiyle bu bölgede çekirge popülasyonunun önüne geçmiş olduk.''

Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 8
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 9
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası - 10

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