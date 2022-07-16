Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası

''73 YAŞINDAYIM, ŞU ANA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM''

Eskiden de çekirgelerin olduğunu fakat hiç bu kadar ürkütücü şekilde sürüler halinde bulunmadığını belirten Agit Çakmak ise, ''73 yaşındayım, şu ana kadar böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle sürü halinde çekirge sürüsü görüyorum. Mağdur durumdayız. Çekirgeler, buğday tarlalarımızı istila etmiş durumda'' diye konuştu.