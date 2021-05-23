Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı

İHA 23.05.2021 - 09:38
Karahan, şunları söyledi:
"Ben bunu Teknofest’e yetiştirmek istiyordum. Maalesef kısıtlı imkânlardan dolayı gönderemedim. Ben bunu yapmak için bazen haftalarca internetten sipariş ettiğim malzemeleri bekledim. Çok zorlandım ama asla pes etmedim”
Karahan şu ifadeleri kullandı:
"Sırf hayalimdeki aracı yapabileyim diye. Bunu yaparken hiçbir el aletim de yoktu. Çalışarak malzemelerini aldım ve aracımı tamamlayabildim. Şükür şimdi ‘Hummer’ime binebiliyorum ve sürüyorum. Yetkililerden destek istiyorum, eğer destek olursa yapmayacağım hiçbir şey kalmayacak. Eğer aracımın gerçekten Teknofest değeri varsa onlardan da destek bekliyorum”