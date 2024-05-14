“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı

Diyarbakır’da taksiyle getirildiği hastanede yüksekten düştüğü ifade edilen Eyüp Diyar Fidan’ın ölümünün ardından cinayet çıktı. Aynı saatlerde yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgayı soruşturan emniyet güçleri, görüntülerden belirlediği kişilerin Fidan’ı hastaneye götürdüğünü saptadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Fidan’ın Çetin Eren isimli kişi tarafından bıçaklandığını belirledi. Gözaltına alınan Eren, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı - 1

Diyarbakır’da “Yüksekten düştü.” denilerek taksiyle hastaneye bırakılan Eyüp Diyar Fidan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı - 2

Fidan, 10 Mayıs akşamı Bağlar ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Aynı saatlerde Fatih Caddesi’nde komşu esnaflar arasında güvercin nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.
“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı - 3

Yaralılar Çetin Eren, B.E. ve S.E’yi belirleyen polis, diğer yaralının taksiyle götürüldüğünü tespit etti.

Taksinin gittiği istikameti takibe alan polis, yakındaki özel hastaneye götürüldüğünü gördü.

Taksiyle getirilen kişinin Eyüp Diyar Fidan olduğu ve acil servistekilere “Yüksekten düştü” denildiği ortaya çıktı.
“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı - 4

Polisin, olayın düşme vakası olmadığını belirtmesi üzerine yapılan incelemede Fidan’ın bıçakla yaralandığı belirlendi.

Fidan, buradaki müdahalelere rağmen kurtartılamadı.
“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı - 5

Fidan’ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.

“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı - 6

BIÇAKLAYAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Tespit edilen taksici ise, Fidan’ın bir kişi tarafından aracına bindirildiğini ve o kişinin hastaneye geldikten sonra taksiden inip bölgeden ayrıldığını söyledi.

“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı - 7

Olayla ilgili, 2 şüpheli ile Fidan’ı bıçakladığı saptanan Çetin Eren, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Eren, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğerleri ise 1’i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.
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