“Yüksekten düştü” dediler, Eyüp’ün ölümü cinayet çıktı
Diyarbakır’da taksiyle getirildiği hastanede yüksekten düştüğü ifade edilen Eyüp Diyar Fidan’ın ölümünün ardından cinayet çıktı. Aynı saatlerde yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgayı soruşturan emniyet güçleri, görüntülerden belirlediği kişilerin Fidan’ı hastaneye götürdüğünü saptadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Fidan’ın Çetin Eren isimli kişi tarafından bıçaklandığını belirledi. Gözaltına alınan Eren, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Diyarbakır’da “Yüksekten düştü.” denilerek taksiyle hastaneye bırakılan Eyüp Diyar Fidan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.