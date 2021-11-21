Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı

“İMALATTA ÇIRAK SIKINTISI VAR”

Yıldız, şöyle devam etti: “Geçmiş yıllarda vatandaşlara ayakkabı yetiştiremiyorduk. Hazırladığımız ayakkabıyı ayakkabı kutusuna koymaya bile vaktimiz olmuyordu, poşetle alıcıya veriyorduk. O senelerde yaklaşık 65 imalatçıdan şimdi 8-10 kişi kaldık. Benle beraber en fazla 10 tane imalatçı arkadaşımız var. Her geçen gün de bitiyor ama çırak sorunumuz var. Bu meslek yok olmasın istiyoruz. Çırakların yetişmesini, bu mesleği öğrenmesini istiyoruz.”