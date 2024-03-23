Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye başkan adayları

YUMURTALIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yumurtalık Belediyesi Başkanı Türkeş Filik Kimdir?

Zeytinbeli Mahallesinde 1961 yılında doğdu. İlk öğrenimini Zeytinbeli İlköğretim Okulunda, Ortaokulu ve Lisesi öğrenimini ise Yumurtalık Lisesinde tamamladı.Zehra FİLİK ile evli olan Türkeş FİLİK aynı zamanda 4 çocuk babasıdır. Çiftçi bir ailede yetişen Türkeş FİLİK Çukobirlik İl Delegesinde yıllarca görev almış ve verdiği emeklerden dolayı Yumurtalık İlçesi Ziraat Odası Başkanı olarak seçilmiş olup 11 yıl boyunca görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir.Yumurtalık İlçesinin meskun tarihini değiştirmek için Milliyetçi Hareket Partisinden (M.H.P.) ilçe halkının desteği ile birlikte Yumurtalık Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.