Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye başkan adayları
Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye Başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Yumurtalık Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Yumurtalık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Yumurtalık yerel seçim sonuçları..
YUMURTALIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Yumurtalık Belediyesini 6.244 alınan oy ve %49.58 oy oranı ile MHP adayı Türkeş Filik kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %49.58
- CHP %45.20
- İyi Parti %3.58
- Saadet Partisi %0.69
- DP %0.48
- BBP %0.33
- Diğer %0.14