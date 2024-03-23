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Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye başkan adayları

Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye Başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Yumurtalık Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Yumurtalık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Yumurtalık yerel seçim sonuçları..

Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye başkan adayları - 1

YUMURTALIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Yumurtalık Belediyesini 6.244 alınan oy ve %49.58 oy oranı ile MHP adayı Türkeş Filik kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %49.58
  • CHP %45.20
  • İyi Parti %3.58
  • Saadet Partisi %0.69
  • DP %0.48
  • BBP %0.33
  • Diğer %0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye başkan adayları - 2

YUMURTALIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yumurtalık Belediyesi Başkanı Türkeş Filik  Kimdir?


Zeytinbeli Mahallesinde 1961 yılında doğdu. İlk öğrenimini Zeytinbeli İlköğretim Okulunda, Ortaokulu ve Lisesi öğrenimini ise Yumurtalık Lisesinde tamamladı.

Zehra FİLİK ile evli olan Türkeş FİLİK aynı zamanda 4 çocuk babasıdır. Çiftçi bir ailede yetişen Türkeş FİLİK Çukobirlik İl Delegesinde yıllarca görev almış ve verdiği emeklerden dolayı Yumurtalık İlçesi Ziraat Odası Başkanı olarak seçilmiş olup 11 yıl boyunca görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir.

Yumurtalık İlçesinin meskun tarihini değiştirmek için Milliyetçi Hareket Partisinden (M.H.P.) ilçe halkının desteği ile birlikte Yumurtalık Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye başkan adayları - 3

YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AYDIN KÜTÜKOĞLU
  • ERDİNÇ ALTIOK
  • ŞAHİN OLGUN
  • ERAY BULDUK
  • ÖZGÜR TEKİN
  • ARMAĞAN BULDU
  • ENVER ÇELİK
  • TURGAY ÖZÖZEN
  • MEHDİ VELİ YÜKSEKAL
  • KENAN SOLAK
  • KENAN DENİZ
  • MUSTAFA ÖRÜN
  • UĞUR KARATAŞ
  • SÜLEYMAN İNCİ
  • NAZLIŞAH GEÇGEL
Yumurtalık Belediyesi hangi partide? Yumurtalık Belediye başkanı kimdir? Yumurtalık Belediye başkan adayları - 4

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