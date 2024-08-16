Yunan adaları Türklerle doldu taştı

"TÜRKİYE'DEKİ OTELLERLE AYNI DEĞİL"

Türkiye'deki dört veya beş yıldızlı otellerle adalardaki bir oteli karşılaştırmanın aynı şey olmadığını kaydeden Yavuz, “Buradan giden Türkleri izlerseniz, hemen hemen hepsi günü otel dışında geçiriyor. Adaları geziyor. Akşam keyifli oturup saatlerce yemek yemekle, sahillerde yürümekle geçiriyor. Yani onlar her şey dahil turisti değil. Onlar daha çok gezen, daha çok inceleyen, daha çok farklı kültürlerle tanışmak isteyen insanlar." diye konuştu.

Yunan adalarının kapasitelerinin çok kısıtlı olduğuna da işaret eden Yavuz, “Dönemleri, sezonları da çok kısıtlı. Yunan adaları en erken nisan ortası-sonu açılıyor, ekim ortasında çoğu kapanıyor ve otel sahipleri Atina'daki evlerine dönüyor. O yüzden adalar aslında en çok 4,5 -5,5 ay arası bir sürede turizme hizmet veriyor. Yunan adalarındaki hizmetle Türkiye'deki hizmet apayrı. Yunan adalarındaki tatille Türkiye'deki tatil apayrı. İki yeri birbiriyle karşılaştırmamak lazım." dedi.