Yunan adaları Türklerle doldu taştı
Yunanistan'a kapıda vize uygulamasıyla yılda yaklaşık bir milyon Türk, Yunan adalarını ziyaret etti. Uzmanlar, adalarında tatilin Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu algısını, elmayla armudun karşılaştırılmasına benzetti.
Yaz aylarının başında Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı. Turistik bölgelerde fiyatların yüksekliğinden şikayet edenler ise Yunan adalarına gitmeyi tercih etti.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl kapıda vize uygulamasının başladığı ve ucuz algısı nedeniyle Türk turizmine zarar verdiği belirtilen Yunan adalarında tatili değerlendirdi.
Bu yaz tatilinin sürekli tartışılan konusu olan Yunan adalarını Türkiye ile karşılaştırmanın elma ile armudu karşılaştırmak gibi olduğunu dile getiren Recep Yavuz, “Çünkü birbirine benzemeyen, birbirinden farklı destinasyonlar. Türk turistler oraya ucuz olduğu için veya otel için de gitmiyor. Tam aksine gezmek, dolaşmak, keyifli bir gün için gidiyorlar." ifadelerini kullandı.