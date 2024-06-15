Yunan adalarına ilgi sürüyor: Ayvalık’ta Midilli’ye geçiş kuyruğu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Yunan adalarına girişte uygulamaya alınan kapıda vize kolaylığıyla Ege’deki Yunan adalarına ilgi arttı. Tatilciler, Kurban Bayramı tatilinde de adalara yoğun ilgi gösteriyor. O noktalardan biri Midilli Adası… Midilli’ye geçmek isteyen vatandaşlar, Ayvalık’taki deniz hudut kapısında yoğunluk oluşturdu.

Yunan adalarına ilgi sürüyor: Ayvalık’ta Midilli’ye geçiş kuyruğu - 1

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası’na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

KAPIDA VİZE UYGULAMASIYLA GİDİLEBİLEN YUNAN ADALARI

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunan adalarına ilgi sürüyor: Ayvalık’ta Midilli’ye geçiş kuyruğu - 2

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

Yunan adalarına ilgi sürüyor: Ayvalık’ta Midilli’ye geçiş kuyruğu - 3

Ayvalık ile Midilli arasında feribot işleten turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

Deniz ulaşımı firması sahibi Engin Jale, gazetecilere, Midilli başta olmak üzere Ege’deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.
Yunan adalarına ilgi sürüyor: Ayvalık’ta Midilli’ye geçiş kuyruğu - 4

Jale, Kurban Bayramı nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yaptıklarını belirterek, “Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşıyor. Her gemi dolu gidip dolu geliyor.” dedi.

Bayram arifesinde 2 bin 500 kişinin Yunanistan’ın Midilli Adası’na gideceğini kaydeden Jale, 9 günde Midilli Adası’na 10 bin kişinin geçeceğini tahmin ettiğini bildirdi.
Yunan adalarına ilgi sürüyor: Ayvalık’ta Midilli’ye geçiş kuyruğu - 5

KAPIDA VİZE UYGULAMASI İLGİYİ ARTIRDI

Kırklareli’den gelen Murat Kuru da Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih etmelerinin en büyük sebebinin büyük kolaylık olarak gördükleri kapıda vize uygulaması olduğunu aktardı.

Turizm acentesi sahiplerinden Eşref Jale ise Türkiye ile Yunanistan arasında varılan anlaşma kapsamında uygulanan kapıda vizenin turizme olumlu etki ettiğini vurguladı.

Ramazan Bayramı’nda 7 bin kişinin Ayvalık’tan Midilli Adası’na gittiğini ifade eden Jale, Kurban Bayramı nedeniyle ek seferler koyduklarını, talebe göre bunu artırabileceklerini sözlerine ekledi.
DAHA FAZLA GÖSTER