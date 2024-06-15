Yunan adalarına ilgi sürüyor: Ayvalık’ta Midilli’ye geçiş kuyruğu
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Yunan adalarına girişte uygulamaya alınan kapıda vize kolaylığıyla Ege’deki Yunan adalarına ilgi arttı. Tatilciler, Kurban Bayramı tatilinde de adalara yoğun ilgi gösteriyor. O noktalardan biri Midilli Adası… Midilli’ye geçmek isteyen vatandaşlar, Ayvalık’taki deniz hudut kapısında yoğunluk oluşturdu.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası’na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.