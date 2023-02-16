Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı

Türkiye'yi sarsan felaket sonrası dünyanın çok sayıda ülkesinden destek geldi. Yunanistan'dan gelen ekipler de depremin ilk gününden itibaren sahadaydı. Adıyaman'da görev yapan 22 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamladı. Yunan ekip, ülkelerine dönerken duygusal anlar yaşadı.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 1

Büyük felaketin vurduğu şehirlerden Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan 22 kişilik Yunan ekip, bugün ülkelerine döndü.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 2

İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yunan Kurtarma ekibi, pasaporttan geçişlerinin ardından karşılıklı dizilen İGA güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 3

Kurtarma ekibinin alkışlanmasına havalimanı çalışanları ve diğer yolcular da eşlik etti.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 4

YUNAN KURTARMA EKİBİNE PLAKET TAKDİMİ 

Yunan ekibi uğurlayanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 5

Vali Yardımcısı Gevrek, gösterdikleri çabadan dolayı Yunan Kurtarma Ekibine teşekkür ederek, ekip şefi Yannis Papastathis'e plaket takdim etti.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 6

Gevrek'in bu sırada kurtarma ekibindeki kadın üyelere sarılması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 7

Grup Türk ve Yunan bayrakları açarak toplu fotoğraf çektirdi.

Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı - 8

"TÜRK HALKINDAN ÇOK İLGİ GÖRDÜK"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Yannis Papastathis, kendilerini ilk günden itibaren destek veren Türk halkına teşekkür etti. Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık. Nereye gitmemiz gerektiyse gittik. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik ve ne ihtiyacımız olduysa karşılandı. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk niçin geldiğimizi anladı ve bizi sürekli alkışladılar" dedi. Yunan Kurtarma Ekibi THY'nin 20.30'daki Atina uçağıyla ülkelerine gitti.

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