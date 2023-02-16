Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı

"TÜRK HALKINDAN ÇOK İLGİ GÖRDÜK"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Yannis Papastathis, kendilerini ilk günden itibaren destek veren Türk halkına teşekkür etti. Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık. Nereye gitmemiz gerektiyse gittik. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik ve ne ihtiyacımız olduysa karşılandı. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk niçin geldiğimizi anladı ve bizi sürekli alkışladılar" dedi. Yunan Kurtarma Ekibi THY'nin 20.30'daki Atina uçağıyla ülkelerine gitti.