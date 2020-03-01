Yunan askerlerden mültecilere sert müdahale

Kastanies Sınır Kapısı'ndan içeri TOMA sokan Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine tazyikli su sıktı.

Bir yandan su sıkan Yunan asker ve polisleri bir yandan da ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile göçmenleri dağıtmaya çalıştı.