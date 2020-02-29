Yunanistan sınırına mülteci akını

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Geceyi burada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınırken zaman zaman Yunan polisinin biber gazlı ve ses bombalı müdahalesi ile karşılaştı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 11:08

Türkiye'deki mülteciler Avrupa'ya göç etmek içn Edirne sınırına akın ediyor.

Pazarkule Sınır Kapısı dün gece saatlerinde başlayan göçmen hareketliliği gittikçe artıyor.

Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplanmaya devam ediyor. 

Geceyi sınır kapısına yakın alanlarda açık havada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Sabahın ilk ışıkları ile sınır hattına yönelen göçmenler Yunan kuvvetleri tarafından biber gazlı müdahale gördüler. 

Göçmenlere zaman zaman ses bombası atıldığı da belirtiliyor.

Sınır hattında yaklaşık 24 saattir süren yoğunluk devam ederken bazı göçmenlerin Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan'a geçtiği de öne sürülüyor.

NTV SINIR HATTINDAN AKTARDI 

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