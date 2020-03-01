Yunanistan sınırından kareler (NTV özel)

Türkiye'nin sığınmacıların geçişini durdurmayacağını açıklamasından sonra çok sayıda kişinin sınır kapılarına akını devam ediyor. En yoğun noktalardan biri, Edirne Kapıkule Sınır hattı... İşte NTV kameramanı Bahattin Demir'in objektifinden yansıyanlar

ntv.com.tr 01.03.2020 - 10:22 | Son Güncelleme : 01.03.2020 - 11:00

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