Yunanistan sınırından yeni kareler (NTV özel)

Türkiye'nin sığınmacıların geçişini durdurmayacağını açıklamasından sonra çok sayıda kişinin sınır kapılarına akını devam ediyor. En yoğun noktalardan biri, Edirne Kapıkule Sınır hattı. İşte beş gündür bölgede olan NTV ekibinden Korhan Varol ve Bahattin Demir'in objektifinden yansıyan son fotoğraflar.

03.03.2020 - 09:03

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