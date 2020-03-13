Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

SAĞLIKÇILAR GAZDAN ETKİLENDİ Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri Pazarkule Sınır Kapısı içerisinde oluşturulan sağlık çadırına isabet etti. Bu sırada çadırda sağlık hizmeti veren görevliler ve sığınmacılar gazdan etkilendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) sağlık teknisyeni ve UMKE görevlisi Serkan Fırat, insan sağlığı için 15 gündür sahada gece gündüz hizmet verdiklerini söyledi. Yunanistan'ın ilk günden bu yana sığınmacılara gazlı müdahalede bulunduğunu anlatan Fırat, "Burada yaralıları ve hastaları tedavi ederken, çadırımızın içerisine biber gazı fişeği geldi. Çadırın girişini kapatırken gazın ortasında kaldık. Burada çalışan sağlık görevlisi arkadaşlarımız gazdan etkilendi. Savaşlarda sağlık çadırı ve sağlıkçılar hedef alınmaz. Savaşın ortasında gibi sağlıkçılar hedef alınıyor, kınıyoruz" dedi.