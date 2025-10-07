Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinde, hava durumuna ilişkin yapılan uyarılar arasında "siklon dalgası" ve "siklonik hava dalgası" ifadeleri öne çıktı. Uzmanlar, bu kavramların özellikle sonbahar aylarında Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülebilecek kuvvetli hava olaylarına işaret ettiğini belirtiyor.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir? - 1

Siklon dalgası, atmosferde oluşan alçak basınç sistemlerinin etkisiyle ortaya çıkan, geniş alanları kapsayan bir hava hareketi olarak tanımlanıyor. Bu sistemler genellikle şiddetli rüzgâr, fırtına, yoğun yağış ve yer yer ani sıcaklık düşüşleri gibi etkilerle kendini gösteriyor. Siklonik hava dalgaları, özellikle deniz kıyısına yakın bölgelerde deniz taşkınlarına, iç kesimlerde ise sel ve su baskınlarına neden olabiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir? - 2

HAVA KOŞULLARI ANİDEN DEĞİŞEBİLİYOR

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hava koşullarının aniden değişebileceğini, bu nedenle vatandaşların uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle balıkçılar, deniz ulaşımı ve tarımsal faaliyetlerle ilgilenenlerin dikkatli olması isteniyor.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir? - 3

Uzmanlara göre siklonik sistemler, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle daha sık ve güçlü hale geliyor. Bu durum, Türkiye gibi farklı iklim kuşaklarının kesişiminde yer alan ülkelerde ani hava olaylarının görülme olasılığını artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu tür sistemlerin etkili olabileceği dönemlerde erken uyarı mesajları ve hava tahmin raporlarını düzenli olarak paylaşarak olası risklere karşı önlem alınmasını sağlıyor.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir? - 4

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜÇLÜ SİKLONLARA NEDEN OLUYOR MU?

Meteorologlar ve iklim bilimciler, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını daha da yoğunlaştırdığından endişe duyuyor.

Siklonlar uzun süredir tropikal bölgelerin doğal bir parçası olsa da, okyanusların ısınması ve atmosferik değişimler, bu sistemlerin daha sık ve daha şiddetli hale gelmesine neden olabilir.

Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir? - 5

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2023’te yayımlanan rapora göre, dünya genelinde siklon sayısı artmasa da, şiddetleri artıyor. Daha fazla fırtına, yüksek kategorilere ulaşarak yıkıcı rüzgârlar ve aşırı yağışlar üretiyor. Raporda ayrıca, bu değişimlerin insan kaynaklı iklim etkileriyle güçlü biçimde ilişkili olduğu vurgulanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER