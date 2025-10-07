Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir?

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜÇLÜ SİKLONLARA NEDEN OLUYOR MU?

Meteorologlar ve iklim bilimciler, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını daha da yoğunlaştırdığından endişe duyuyor.



Siklonlar uzun süredir tropikal bölgelerin doğal bir parçası olsa da, okyanusların ısınması ve atmosferik değişimler, bu sistemlerin daha sık ve daha şiddetli hale gelmesine neden olabilir.