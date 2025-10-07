Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı: Siklon dalgası nedir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinde, hava durumuna ilişkin yapılan uyarılar arasında "siklon dalgası" ve "siklonik hava dalgası" ifadeleri öne çıktı. Uzmanlar, bu kavramların özellikle sonbahar aylarında Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülebilecek kuvvetli hava olaylarına işaret ettiğini belirtiyor.
Siklon dalgası, atmosferde oluşan alçak basınç sistemlerinin etkisiyle ortaya çıkan, geniş alanları kapsayan bir hava hareketi olarak tanımlanıyor. Bu sistemler genellikle şiddetli rüzgâr, fırtına, yoğun yağış ve yer yer ani sıcaklık düşüşleri gibi etkilerle kendini gösteriyor. Siklonik hava dalgaları, özellikle deniz kıyısına yakın bölgelerde deniz taşkınlarına, iç kesimlerde ise sel ve su baskınlarına neden olabiliyor.